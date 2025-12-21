Alex Vinatzer dopo la prima manche sulla Gran Risa | È una neve che si deve attaccare devo migliorare la mia posizione

Termina con Marco Schwarz in testa la prima manche dello slalom gigante dell’Alta Badia. Sulla Gran Risa, l’austriaco ha concluso la sua prova con un vantaggio di 64 centesimi sullo statunitense River Radamus, mettendo un importante distacco sul primo avversario in attesa della seconda manche, in programma alle ore 13.30. La tracciatura della pista ha messo in difficoltà non pochi esperti con il favorito della vigilia, Marco Odermatt, che si è dovuto accontentare addirittura dell’undicesima posizione (+1.51). Più indietro invece il primo degli italiani Alex Vinatzer. L’azzurro, che a Beaver Creek ha ottenuto il suo primo podio nello slalom gigante, si è oggi fermato in diciassettesima posizione (+2. 🔗 Leggi su Oasport.it

