Alessandro Borghese | Il successo mi ha fatto capire quanto è importante il tempo da dedicare a mia moglie e alle mie figlie I 50 anni? Sono un periodo di riflessione
Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo, riflette sul valore del tempo e sulle priorità della vita. Dopo aver raggiunto i 50 anni, si concentra su ciò che conta davvero, come la famiglia e la passione per la cucina. Il 21 dicembre tornerà con l’undicesima edizione di 4 Ristoranti su Sky, mentre celebra il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’Unesco. Questi eventi lo portano a una fase di riflessione, consapevole dell’importanza di ogni momento.
Il 21 dicembre torna su Sky con l'undicesima edizione di 4 Ristoranti. Nel frattempo gioisce per la cucina italiana diventata patrimonio dell'Unesco e riflette sul tempo che passa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
