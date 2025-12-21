Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo, riflette sul valore del tempo e sulle priorità della vita. Dopo aver raggiunto i 50 anni, si concentra su ciò che conta davvero, come la famiglia e la passione per la cucina. Il 21 dicembre tornerà con l’undicesima edizione di 4 Ristoranti su Sky, mentre celebra il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’Unesco. Questi eventi lo portano a una fase di riflessione, consapevole dell’importanza di ogni momento.

Alessandro Borghese: «Il successo mi ha fatto capire quanto è importante il tempo da dedicare a mia moglie e alle mie figlie. I 50 anni? Sono un periodo di riflessione»; Tutte le location della nuova stagione di 4 Ristoranti di Borghese; Alessandro Borghese oggi, tra cucina italiana, nuovi viaggi e il Capodanno ai fornelli a Venezia; Quattro Ristoranti riparte da Piacenza: domenica 21 dicembre la sfida al miglior agriturismo.

Alessandro Borghese e Max, figli di Barbara Bouchet/ “Felicissima di avere avuto loro” - Mamma profondamente innamorata e legata ai suoi figli: "Ho sempre parlato con loro" ... ilsussidiario.net