Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali FIAIP

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Meliga è stato nominato nuovo presidente regionale della FIAIP Piemonte, assumendo il ruolo per il quadriennio 2025-2029. Succede a Marco Pusceddu e guiderà il Collegio regionale, contribuendo allo sviluppo del settore immobiliare nella regione. La nomina rappresenta un passo importante per la federazione e per gli agenti immobiliari piemontesi.

Cambio al vertice di Fiaip Piemonte. Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e guiderà il Collegio regionale del Piemonte per il prossimo quadriennio 2025–2029, succedendo a Marco Pusceddu. L’elezione è avvenuta nel corso del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

alberto meliga 232 il nuovo presidente regionale della federazione italiana agenti immobiliari professionali fiaip

© Torinotoday.it - Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP)

Leggi anche: Fabrizio Segalerba neo presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali

Leggi anche: Agenti immobiliari professionali: eletto nuovo presidente provinciale Fiaip

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.