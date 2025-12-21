Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali FIAIP

Alberto Meliga è stato nominato nuovo presidente regionale della FIAIP Piemonte, assumendo il ruolo per il quadriennio 2025-2029. Succede a Marco Pusceddu e guiderà il Collegio regionale, contribuendo allo sviluppo del settore immobiliare nella regione. La nomina rappresenta un passo importante per la federazione e per gli agenti immobiliari piemontesi.

Cambio al vertice di Fiaip Piemonte. Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e guiderà il Collegio regionale del Piemonte per il prossimo quadriennio 2025–2029, succedendo a Marco Pusceddu. L’elezione è avvenuta nel corso del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) Leggi anche: Fabrizio Segalerba neo presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Leggi anche: Agenti immobiliari professionali: eletto nuovo presidente provinciale Fiaip Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali: Alberto Meliga è il nuovo presidente regionale - facebook.com facebook Fiap Piemonte, Alberto Meliga è il nuovo presidente. Guiderà la Federazione i prossimi 4 anni #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.