Alberto Contri, esperto di comunicazione, commenta le recenti dichiarazioni di Mattarella, sottolineando come il Presidente abbia superato i limiti stabiliti dalla Costituzione. Nonostante l’eccezione del secondo mandato, Contri evidenzia come il Capo dello Stato intervenga in vari ambiti, influenzando questioni di politica interna ed estera. La discussione si concentra sulla delicatezza del ruolo istituzionale e sui limiti dei poteri presidenziali.

L’esperto di comunicazione: «Nonostante l’eccezione del secondo mandato, il capo dello Stato interviene su tutto, dando indirizzi di politica interna ed estera. Nel frattempo i media mainstream globali crollano perché la verità si trova solo sui social liberi». Sconfortato per lo stato dell’informazione in Italia e in Europa, stupito di essere tra i pochi ad allarmarsene ma deciso a dar battaglia, già ai vertici di importanti istituzioni della comunicazione, ex consigliere Rai e per 20 anni presidente di Pubblicità Progresso, Alberto Contri ha appena pubblicato La guerra della comunicazione, testo contenuto in Luce (Arca Edizioni), saggio di autori vari, tra i quali lo storico Angelo D’Orsi e la virologa Maria Rita Gismondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alberto Contri: «Mattarella calpesta i limiti della Carta»

