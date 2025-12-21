Alatri Natività

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento imperdibile domenica 28 dicembre nel cuore del centro storico di Alatri per vivere insieme la magia del Natale con la rappresentazione della Natività. Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Centro Storico di AlatriUn evento suggestivo, che unisce tradizione, spiritualità e comunità, reso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

alatri nativit224

© Frosinonetoday.it - Alatri, "Natività"

Leggi anche: Alatri si illumina

Leggi anche: Alatri, “InCanto” – Settantacinquesimo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.