Alatri Natività
Appuntamento imperdibile domenica 28 dicembre nel cuore del centro storico di Alatri per vivere insieme la magia del Natale con la rappresentazione della Natività. Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Centro Storico di AlatriUn evento suggestivo, che unisce tradizione, spiritualità e comunità, reso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Alatri si illumina
Leggi anche: Alatri, “InCanto” – Settantacinquesimo
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
“NATIVITÀ” – Il Presepe ad Alatri Vi aspettiamo domenica 28 dicembre 2025 nel cuore del nostro centro storico per vivere insieme la magia del Natale con la rappresentazione della Natività. Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Centro Storico di Alatri Un ev - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.