Aladin – il Musical lo spettacolo di Stefano D’Orazio che trasporta in un teatro del sogno

Bergamo. Ritornare ad un teatro del sogno, per i grandi, ma soprattutto per i più piccoli. Un sogno da “mille e una notte” quello di “Aladin – Il Musical” (produzione LU.DA), portato in scena dalla Compagnia dell’ORA sabato 20 dicembre al Teatro Donizetti. Musical nato dall’idea di Stefano D’Orazio, indimenticabile batterista dei Pooh, con le musiche di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Diciotto brani risuonati in un teatro cittadino che, per una sera, ha visto rinascere l’antica Bagdad, città in cui si incontrano la giovane principessa Jasmine (forte e risoluta, interpretata da Eleonora Facchini ) e Aladin (Eugenio Grandi, che esplora l’umanità del personaggio), ladruncolo “dall’anima pura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Stefano D'Orazio porta a Como il musical Aladin

Leggi anche: “Aladin”, al Donizetti il musical di Stefano d’Orazio con le musiche dei Pooh

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aladin, musical con le canzoni dei Pooh: «In scena ci sono tanti giovani di talento» - La Compagnia dell’Ora, che affonda le sue radici a Lovere sulle rive del lago d’Iseo, porta anche a Pavia – venerdì 21 febbraio alle 21 al teatro Fraschini - laprovinciapavese.gelocal.it

Bergamo, Aladin e il Genio di Laudadio dopo «Striscia» - L’ex inviato al Donizetti col musical «Aladin», scritto da Stefano d’Orazio e con le musiche dei Pooh ... bergamo.corriere.it