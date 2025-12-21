Aladin – il Musical lo spettacolo di Stefano D’Orazio che trasporta in un teatro del sogno
Bergamo. Ritornare ad un teatro del sogno, per i grandi, ma soprattutto per i più piccoli. Un sogno da “mille e una notte” quello di “Aladin – Il Musical” (produzione LU.DA), portato in scena dalla Compagnia dell’ORA sabato 20 dicembre al Teatro Donizetti. Musical nato dall’idea di Stefano D’Orazio, indimenticabile batterista dei Pooh, con le musiche di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Diciotto brani risuonati in un teatro cittadino che, per una sera, ha visto rinascere l’antica Bagdad, città in cui si incontrano la giovane principessa Jasmine (forte e risoluta, interpretata da Eleonora Facchini ) e Aladin (Eugenio Grandi, che esplora l’umanità del personaggio), ladruncolo “dall’anima pura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
