Alle 17.15 al Martelli, il Mantova di Francesco Modesto fa il suo debutto ufficiale. Il tecnico ha già mostrato fiducia nelle capacità della squadra, affermando che hanno le qualità per salvarsi. La partita rappresenta un momento importante per il club e per l’allenatore, che affronta questa nuova sfida con determinazione e serenità. La squadra è pronta a mettersi in gioco e a dimostrare il proprio valore in questa fase del campionato.

Francesco Modesto si è preso definitivamente il Mantova ed è pronto a vivere l’esordio sulla panchina biancorossa. Il tecnico calabrese ha raccontato le sue prime giornate virgiliane alla vigilia del match che oggi porterà al “Martelli“ l’Empoli per una sfida senza dubbio impegnativa: "Quando mi ha chiamato il direttore (Rinaudo – ndc) ho risposto sì ancora prima che finisse la frase. Sono pronto e carico e sono consapevole che questa è una tappa molto importante della mia carriera. Ci sono delle difficoltà, altrimenti non sarei qui, ma, nello stesso tempo, sono convinto che questa squadra ha le qualità per conquistare la salvezza, che, del resto, è quello che mi ha chiesto di raggiungere il presidente Piccoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al Martelli (ore 17.15). Debutta il Mantova di Modesto: "Abbiamo le qualità per salvarci»

Leggi anche: Serie B: ore 15 al “Martelli“. Mantova a caccia di punti salvezza con la Reggiana. Rebus difesa da sciogliere per mister Possanzini

Leggi anche: Bari-Mantova (domenica 26 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Al Martelli (ore 17.15). Debutta il Mantova di Modesto: Abbiamo le qualità per salvarci».

Al Martelli (ore 17.15). Debutta il Mantova di Modesto: "Abbiamo le qualità per salvarci» - Francesco Modesto si è preso definitivamente il Mantova ed è pronto a vivere l’esordio sulla panchina biancorossa. sport.quotidiano.net