Il Comune di Forlì, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, ripropone l’iniziativa ‘Al lavoro in bici’, che offre incentivi economici ai cittadini che scelgono di spostarsi in bicicletta per recarsi al lavoro. L’obiettivo è promuovere una mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale. L’iniziativa, che permette di ricevere fino a 250 euro all’anno, si rivolge a chi utilizza la bici come mezzo di trasporto quotidiano. Al lavoro in bici: torn

Andare al lavoro in bicicletta continua ad essere ‘remunerativo’ grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Forlì, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, ‘ Al lavoro in bici ’. Da pochi giorni è possibile candidarsi seguendo le modalità contenute nel bando pubblicato sul sito www.fmi.fc.it alla pagina dedicata al progetto ‘Al lavoro in Bici’, e rientrare così nei beneficiari del contributo. La misura sarà attiva fino al 30 novembre 2026: è rivolta a coloro che scelgono di utilizzare la bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro e prevede l’erogazione di 20 centesimi a chilometro del percorso casa-lavoro e viceversa, con un tetto massimo di 50 euro al mese e un totale riconoscibile a utente pari a 250 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al lavoro in bici: tornano gli incentivi. Fino a 250 euro l’anno

Leggi anche: Chi mangia la «schiscia» a lavoro risparmia fino a 3.200 euro l'anno

Leggi anche: Taglio Irpef fino a 440 euro l'anno per i redditi fino a 50mila euro: ecco le misure per imprese e famiglie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Al lavoro in bici: tornano gli incentivi. Fino a 250 euro l’anno; Andare al lavoro in bici conviene, il Comune paga chi pedala: torna il bonus, ecco come richiederlo; Pedalare conviene: tornano a Forlì gli incentivi per chi va al lavoro in bici.

Al lavoro in bici: tornano gli incentivi. Fino a 250 euro l’anno - Andare al lavoro in bicicletta continua ad essere ‘remunerativo’ grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Forlì, con il sostegno ... ilrestodelcarlino.it