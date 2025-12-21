Al foggiano Antonio Piazzolla il Premio Nazionale Manzotti 2025
Il foggiano Antonio Pio Piazzolla, giornalista pubblicista e scrittore, ha ricevuto il Premio Nazionale di Giornalismo Musicale “Michele Manzotti” 2025, riconoscimento assegnato per l’attività di divulgazione culturale e giornalistica in ambito musicale. Il premio, dedicato alla memoria del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Ricordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali
Leggi anche: Il foggiano Antonio Colasanto è finalista al Premio 'Piersanti Mattarella' con 'Peccato Originale'
Al foggiano Antonio Piazzolla il Premio Nazionale Manzotti 2025 - Ha ricevuto il riconoscimento promosso da Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione Odg Toscana, La Nazione, Controradio e dalla famiglia Manzotti e riservato ai giornalisti under 35 che si dis ... foggiatoday.it
Nel Foggiano suonano zampogne e ciaramelle con Antonio, il pastore-operaio. A Deliceto la musica sulla via della transumanza, "un legame fortissimo con la tradizione" #ANSA x.com
SALERNITANA – FOGGIA 2-1 (FULL TIME) A cura di Antonio Monaco Finisce 2-1 all’Arechi, ma il Foggia esce a testa altissima. I rossoneri, rimasti in dieci uomini per tutto il secondo tempo, disputano una gara dignitosa, intensa e coraggiosa contro facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.