Al Casva si celebra il valore del design italiano attraverso le opere di tre protagonisti che hanno segnato la storia del settore: Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi. Il loro lavoro ha contribuito a liberare gli spazi e a diffondere la cultura del progetto, affermando l’eccellenza del nostro paese nel campo del design. Al Casva trionfa il design. Il “trio“ che liberò gli spazi. La Cultura del progetto.

Tre protagonisti che hanno reso celebre il design italiano nel mondo: Jonathan De Pas, Donato D'Urbino e Paolo Lomazzi. E' dedicata ai tre designer-architetti – riuniti sotto la sigla DDL e fondatori dell'omonimo studio a Milano – la mostra documentaria 'De Pas, D'Urbino, Lomazzi. Fantasticamente effervescenti', aperta al CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive (via Isernia 5), sino al 12 aprile, ingresso gratuito. L'esposizione indaga il substrato progettuale e culturale che ha condotto i progettisti a essere noti come gli autori di oggetti di design di culto quali la poltrona gonfiabile Blow, il divano Joe, l' attaccapanni Sciangai.

