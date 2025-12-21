Ahmad’s Fried Chicken è un nuovo protagonista nel panorama della ristorazione in Malesia, offrendo un’alternativa locale a McDonald’s. Con un’offerta semplice e autentica, si sta distinguendo nel mercato competitivo del paese. La sua presenza rappresenta una sfida diretta alle grandi catene internazionali, portando una proposta più vicina ai gusti e alle tradizioni malaysiane. Ahmad’s Fried Chicken, la sfida malese a McDonald’s.

In Malesia da qualche tempo McDonald’s ha un rivale, piccolo ma agguerrito. Nel Paese del Sud-est asiatico, sta facendo parlare di sé un fast food locale. Ahmad’s Fried Chicken è nato nell’estate del 2024, quasi per caso, per offrire ai malesi hamburger e pollo fritto locale e di qualità rispetto a quelli della catena americana. E, perché no, un’alternativa “Gaza Friendly” visto che in molti Paesi a maggioranza musulmana – in Malesia, il 60 per cento dei 34 milioni di abitanti è di religione islamica – la grande M è finita al centro di dure campagne di boicottaggio per le sue posizioni filo-israeliane e i (presunti) legami finanziari con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

