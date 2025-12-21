ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nel canale Cavour ad Agognate. È stato rinvenuto nel canale Cavour, ad Agognate, il corpo di D.C., il ragazzo di 16 anni scomparso in provincia di Novara nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, dopo aver trascorso la serata in compagnia degli amici. L’ultima volta visto nella notte. Il giovane era stato avvistato per l’ultima volta intorno all’una di notte, nei pressi del centro commerciale San Martino. Da quel momento non si sono più avute sue notizie e il telefono cellulare risultava spento, facendo scattare le ricerche. Il recupero del corpo e le indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Agognate, 16enne scomparso dopo una serata con gli amici: ritrovato senza vita

