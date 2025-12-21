Agognate 16enne scomparso dopo una serata con gli amici | ritrovato senza vita
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nel canale Cavour ad Agognate. È stato rinvenuto nel canale Cavour, ad Agognate, il corpo di D.C., il ragazzo di 16 anni scomparso in provincia di Novara nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, dopo aver trascorso la serata in compagnia degli amici. L’ultima volta visto nella notte. Il giovane era stato avvistato per l’ultima volta intorno all’una di notte, nei pressi del centro commerciale San Martino. Da quel momento non si sono più avute sue notizie e il telefono cellulare risultava spento, facendo scattare le ricerche. Il recupero del corpo e le indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Novara: trovato senza vita 16enne scomparso dopo cena con gli amici
Leggi anche: Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici
Sedicenne trovato morto nel Novarese: era scomparso dopo una cena con gli amici | Ipotesi incidente; Novara, Dario morto nel canale Cavour ad Agognate. La tragedia mette fine alle ricerche; Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici; Anziano trovato morto in un'abitazione a Trieste, c'erano tracce di sangue.
Novara: trovato senza vita 16enne scomparso dopo cena con gli amici - È stato ritrovato senza vita Dario Cipullo, 16enne scomparso dopo una cena con gli amici a Novara. iltempo.it
Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici ... tg24.sky.it
Novara, trovato morto Dario Cipullo: il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici - In provincia di Novara un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso venerdì sera in seguito a una cena con amici. msn.com
Novara, morto Dario Cipullo nelle acque del Canale Cavour ad Agognate: il 16enne era scomparso venerdì dopo una cena natalizia - VIDEO x.com
Dopo giorni di apprensione il tragico epilogo: il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. Il giovane era stato visto per l'ultima volta i - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.