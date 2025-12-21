Aggressioni e minacce a compagna e suocera ad Agrigento chiesto il rinvio a giudizio per un trentenne
Aggressioni, minacce e violenze nei confronti della compagna e della suocera. Per questi fatti il pubblico ministero Gaspare Bentivegna della Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di un trentenne, figlio di un collaboratore di giustizia, attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alle due donne. Le accuse Secondo l’accusa, l’uomo, che faceva uso di droga, avrebbe segregato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: "Aggredisce la compagna e strappa i capelli alla suocera": chiesto rinvio a giudizio per il figlio di un pentito
Leggi anche: Botte e minacce all’ex compagna anche quando incinta, chiesto rinvio a giudizio per il padre di Elisabetta Gregoraci
Aggressioni e minacce a compagna e suocera, ad Agrigento chiesto il rinvio a giudizio per un trentenne - Per questi fatti il pubblico ministero Gaspare Bentivegna della Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di un ... gazzettadelsud.it
Agrigento, violenze e minacce a compagna e suocera: a processo il figlio di un pentito - Aggressioni, minacce e violenze nei confronti della compagna e della suocera, alla quale avrebbe anche strappato i capelli. agrigento.gds.it
Grammichele, arrestato 28enne per violenze domestiche: aggredisce ex compagna e suocero con un vetro - Arrestato a Grammichele un 28enne rumeno per maltrattamenti in famiglia e lesioni. corrieretneo.it
Violenza, minacce e botte anche nell’alloggio di servizio. Un carabiniere condannato dopo anni di abusi sulla fidanzata. Dalla gelosia ossessiva alle aggressioni fisiche, fino al ricovero in ospedale: una vicenda emersa dopo una denuncia e un lungo process - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.