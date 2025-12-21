Aggressioni e minacce a compagna e suocera ad Agrigento chiesto il rinvio a giudizio per un trentenne

Aggressioni, minacce e violenze nei confronti della compagna e della suocera. Per questi fatti il pubblico ministero Gaspare Bentivegna della Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di un trentenne, figlio di un collaboratore di giustizia, attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alle due donne. Le accuse Secondo l'accusa, l'uomo, che faceva uso di droga, avrebbe segregato.

