Aggredisce la compagna e strappa i capelli alla suocera | chiesto rinvio a giudizio per il figlio di un pentito

Aggressioni, minacce e maltrattamenti alla compagna e percosse alla suocera alla quale avrebbe pure strappato i capelli: il pm Gaspare Bentivegna ha chiesto il rinvio a giudizio di un trentenne. L’uomo, figlio di un collaboratore di giustizia, è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

