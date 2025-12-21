Aggredisce la compagna e strappa i capelli alla suocera | chiesto rinvio a giudizio per il figlio di un pentito

🔊 Ascolta la notizia

Aggressioni, minacce e maltrattamenti alla compagna e percosse alla suocera alla quale avrebbe pure strappato i capelli: il pm Gaspare Bentivegna ha chiesto il rinvio a giudizio di un trentenne. L’uomo, figlio di un collaboratore di giustizia, è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

