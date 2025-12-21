Aggiungi un posto a mensa Serenità per mamme e bimbi soli

In un contesto di attenzione e solidarietà, nasce l'iniziativa “Aggiungi un posto a mensa”, pensata per offrire un momento di serenità a mamme e bambini soli. Si tratta di un gesto semplice ma importante, che può fare la differenza nella quotidianità di chi affronta sfide particolari. È un segno di vicinanza e solidarietà verso chi ha più bisogno. Serenità per mamme e bimbi soli.

Una famiglia arrivata dall'Afganisthan con i corridoi umanitari, un bimbo con disabilità, molte madri sole con figli a carico. Sono alcune delle storie delle persone sostenute dal progetto " Aggiungi un posto a mensa ", avviato dal patto di collaborazione tra i Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Brescia e gli Enti: Società San Vincenzo de' Paoli-Conferenza Maria Ausiliatrice, Parrocchia don Bosco, Centro Culturale Islamico di Brescia e l'Associazione culturale Amici di Bottonaga. Tra le testimonianze raccontate dai servizi sociali, c'è ad esempio quella di una donna moldava, che si è potuta ricongiungere con la madre, nonna che da anni lavora a Brescia come badante, e ha potuto curare la malattia cronica del suo bambino, lasciato dal padre in tenera età.

