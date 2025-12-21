Affitti brevi il flop del bonus Imu In due anni solo una richiesta E per il 2026 misura cancellata

Il bonus IMU destinato agli affitti brevi ha registrato risultati deludenti, con solo una richiesta presentata in due anni. La misura, pensata come strumento di riequilibrio urbano e per incentivare la residenza nel centro di Firenze, è stata definitivamente cancellata per il 2026. La scarsa adesione evidenzia le difficoltà e le limitazioni di questa politica nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

di Antonio Passanese Nelle intenzioni avrebbe dovuto essere uno strumento di riequilibrio urbano, un incentivo concreto per riportare residenti nel cuore di Firenze. Ma nella realtà si è rivelato un fallimento. Il bonus Imu pensato dal Comune per spingere i proprietari di appartamenti nell' area Unesco a convertire gli affitti brevi in affitti lunghi non ha avuto alcun riscontro. Nel 2024, su 300mila euro messi a bilancio per rimborsare parte dell'Imposta Municipale Unica a chi avesse scelto di passare dai contratti turistici a quelli residenziali, è arrivata una sola domanda. Nel 2025, quando lo stanziamento è sceso a 100mila euro, nessun proprietario ha fatto richiesta.

