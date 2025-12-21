Affari Tuoi la puntata del 21 dicembre | Camilla dal Lazio vince 107mila euro e ricompra le fedi rubate
Nella puntata di Affari Tuoi del 21 dicembre, Camilla da San Cesario vince 107mila euro accettando l'offerta del Dottore da 100mila euro più i 7mila euro di Gennarino. Nel pacco, però, c'erano 200mila euro ma lei è felice lo stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Te la sei limonata, mascalzone. " La battuta di Stefano De Martino ha fatto scoppiare tutti a ridere durante una delle ultime puntate di Affari Tuoi. Il conduttore, sempre più a suo agio nel guidare il programma su Rai 1, riesce a coinvolgere il pubblico con la sua - facebook.com facebook
Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv x.com
