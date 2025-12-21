Aeroporto di Fiumicino nuovo record | superati 50 milioni di passeggeri all' anno
Cinquanta milioni di passeggeri. È questo il nuovo record che, in occasione delle festività natalizie, sta festeggiato l’aeroporto di Roma Fiumicino. Entrato ormai nella top 10 degli scali più connessi al mondo, secondo la classifica della società specializzata Cirium, il Leonardo Da Vinci per la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri in un anno per la prima volta - All'aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. rainews.it
Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri in un anno - Il Leonardo da Vinci, entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo secondo la società Cirium, chiuderà il 2025 con oltre 51 milioni di transiti complessivi, segnando un incremento superiore ...
