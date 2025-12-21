Adotta un direttore e sostieni i musicisti

Adotta un direttore e sostieni i musicisti è un’iniziativa volta a promuovere il talento emergente nel mondo della musica classica. La seconda edizione del BootCamp dell’Orchestra Sinfonica di Milano, dedicata al compositore russo Dmitrij Šostakovi?, si terrà dall’8 al 15 marzo 2026 e vedrà la partecipazione di 11 giovani musicisti under 26. È un’occasione per rafforzare il legame tra pubblico e giovani talenti.

È dedicata al grande compositore russo Dmitrij Šostakovi? la seconda edizione del BootCamp dell' Orchestra Sinfonica di Milano che, dall'8 al 15 marzo 2026, ospiterà 11 giovani musicisti under 26. Questo progetto "rappresenta un impegno concreto dell' Orchestra nel sostenere i giovani talenti e accompagnarli nel passaggio verso la professione. Per realizzarlo abbiamo bisogno di un contributo straordinario di 11mila euro". Si può scegliere di adottare simbolicamente uno o più professori d'orchestra, oppure di contribuire al progetto Šostakovi? Bootcamp.

