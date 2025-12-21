Adhu Malual investita da insulti razzisti durante un match | il duro sfogo social

L'episodio è avvenuto durante il match di Serie A1 di pallavolo femminile tra Monviso e Macerata. La pallavolista ha poi denunciato gli insulti con un post sui social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

"Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa". Così in un post su Instagram la schiacciatrice di Monviso Volley, Adhu Malual, ha denunciato gli insulti razzisti ricevuti da una parte dei propri tifosi durante la partita contro Macerata. #ANSA - facebook.com facebook

Un episodio di razzismo avvenuto durante la partita di pallavolo tra Monviso e Macerata il 20 dicembre. La vittima delle offese è la pallavolista Adhu Malual, 25 anni, pinerolese, la quale è stata presa di mira dal suo stesso pubblico, ricevendo insulti personali x.com