Adhu Malual bersagliata dai razzisti come l’amica Paola Egonu | Fiera di essere italiana e indossare la maglia azzurra Il silenzio non è un’opzione
Pinerolo (Torino) – Se non fosse tragica, sarebbe quasi comica: il razzismo che attacca i suoi, un paradosso purtroppo solo apparente anche nei tempi tristi che ci tocca vivere. E invece è successo davvero, un’altra volta. In un ipotetico metro che misura la vergogna, quello che è successo ad Adhu Malual, pallavolista della Monviso volley di Pinerolo già nel giro della nazionale di Velasco e amica di Paola Egonu, sarebbe fuori scala. I fatti sono semplici, anche se gli arbitri non si sono accorti di nulla e non hanno sospeso il gioco come da protocollo: alle sanzioni ora penserà il giudice della Lega volley. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
