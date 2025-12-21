Nella notte del 27 novembre, in via Lulli, un uomo in bicicletta si ferma dopo aver visto una donna a terra, che racconta di essere stata investita da un'auto pirata. Grazie alle immagini della dashcam di un taxi, è stato possibile identificare e arrestare il conducente in fuga. La vicenda si conclude con l'arresto dell'autista e l'affermazione della donna:

Ore 4 del 27 novembre, via Lulli angolo Porpora. Un uomo in bicicletta nota una donna dolorante a terra e si ferma per soccorrerla: lei dice di essere stata investita da un’auto pirata. I ghisa arrivano dopo sei minuti e impiegano poco a capire che non si tratta solo di un incidente con omissione di soccorso: il conducente della macchina in fuga ha travolto di proposito la quarantacinquenne uruguayana, che riporterà il distacco osseo dell’apice del malleolo peronaele destro con prognosi di 25 giorni. Inizia in quel momento un’indagine che si è conclusa nelle scorse ore con l’arresto per tentato omicidio di Outmane A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Adesso sì". E investe una donna. In manette il conducente in fuga. Incastrato dalla dashcam del taxi

