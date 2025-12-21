Adescava ragazzine su TikTok Un padre lo minaccia lui chiama la polizia e viene scoperto Preso pedofilo a Genova

Un uomo che adescava ragazzine su TikTok è stato arrestato a Genova. La vicenda si è complicata quando un padre, preoccupato per la sicurezza di sua figlia, ha minacciato di agire personalmente. L’uomo, dopo aver chiamato la polizia, è stato scoperto e fermato. La situazione evidenzia le criticità legate alla tutela dei minori online e l'importanza di intervenire prontamente in questi casi.

«Un uomo mi minaccia di morte, mi contatta soprattutto via WhatsApp e ho paura mi possa fare davvero del male». Ha avvisato lui stesso il 112 non sapendo però che quella chiamata lo porterà sotto indagine e agli arresti per prostituzione, pedopornografia ed estorsione. Il caso è raccontato dal Secolo XIX dove un trentenne adescava ragazzine attraverso i social network, in primis Instagram e TikTok. E dopo aver individuato le giovani più problematiche, con famiglie magari poco presenti, durante il giorno o fino a tarda sera, le pagava perché avessero rapporti con lui, più volte alla settimana e talvolta per mesi.

