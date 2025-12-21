Addio ingressi selvaggi in Ztl Ponte Vespucci e Porta al Prato arrivano le porte telematiche

A partire dal 21 dicembre 2025, Firenze introduce quattro porte telematiche per regolare l'accesso nella zona Ztl tra Porta al Prato, via Palazzuolo e Borgo Ognissanti. Questa misura mira a limitare gli ingressi non autorizzati e migliorare la gestione del traffico. Le nuove installazioni rappresentano un intervento volto a garantire maggiore ordine e sicurezza nel quartiere. Addio ingressi selvaggi in Ztl. Ponte Vespucci e Porta al Prato, arrivano le porte telematiche.

Firenze, 21 dicembre 2025 – Quattro nuove porte telematiche per blindare uno dei quadranti più “fragili” della Ztl fiorentina, quello compreso tra Porta al Prato, via Palazzuolo e Borgo Ognissanti. È questo il nuovo intervento (anticipato da La Nazione il mese scorso) approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, per rafforzare i controlli contro l’ingresso dei veicoli non autorizzati e restituire finalmente ordine, vivibilità e spazi di sosta a chi in questa zona ci abita. Nonostante faccia parte della Zona a Traffico Limitato, quest’area – classificata come “Settore B” – è sempre stata interessata dalla presenza di “staffe” d’ingresso: varchi rimasti aperti che, pur vietando la sosta, consentivano il passaggio dei veicoli privi di permesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio ingressi selvaggi in Ztl. Ponte Vespucci e Porta al Prato, arrivano le porte telematiche Leggi anche: Lotta ai rifiuti selvaggi. A Ponte San Giovanni arrivano nuove eco-isole Leggi anche: Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio ingressi selvaggi in Ztl. Ponte Vespucci e Porta al Prato, arrivano le porte telematiche. Addio ingressi selvaggi in Ztl. Ponte Vespucci e Porta al Prato, arrivano le porte telematiche - Un’operazione che nasce dal confronto diretto tra amministrazione, comitati e residenti ... lanazione.it

Addio timbri su passaporti, nuovo sistema di ingresso e uscita in Schengen - Impronte digitali, controllo biometrico dei documenti e addio al timbro sul passaporto amato dai viaggiatori più incalliti. ansa.it

Facoltà di Medicina, il rebus degli ingressi. E ai test del "semestre filtro" raffica di bocciati Addio a Giuseppe Crovini, l'ex primario di Ginecologia che fece crescere l'ospedale di Vaio Acceso l'albero di Natale in piazza Garibaldi Il Parma a Pisa conquista tre pun - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.