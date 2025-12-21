Il destino di Moise Kean sembra essere lontano da Firenze con il centravanti che, impegnato a lottare per la salvezza della squadra, potrebbe cambiare maglia in Serie A. Una squadra italiana sembra decisa nel fare sul serio per assicurarsi il cartellino della punta della Fiorentina per il prossimo campionato, pronta ad un importante sacrificio economico. Nuova maglia in Serie A per Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it La stagione attuale non è partita nel modo migliore per la Fiorentina e neanche per Moise Kean, autentico trascinatore dei viola durante lo scorso campionato. Il centravanti classe 2000, come accaduto per tutti i suoi compagni di squadra, sta faticando a rendere al meglio ma le sue qualità non sono in dubbio ed un club appare pronto ad un importante sacrificio economico per assicurarsi il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio alla Fiorentina a giugno: una big italiana punta tutto su Kean

Leggi anche: Gudmundsson Fiorentina, addio a gennaio? Una big italiana ha individuato nell’islandese il giusto rinforzo per la seconda parte di stagione. Le ultime

Leggi anche: Mainz-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: tutto su Kean, le formazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SM – Fiorentina, via i big? L’Inter tiene d’occhio Dodò; Terrore Fiorentina: pronto l'addio a gennaio dopo le minacce alla famiglia; Mercato Fiorentina, un big può lasciare: c’è il Genoa alla finestra.

Addio alla Fiorentina a giugno: una big italiana punta tutto su Kean - Moise Kean appare destinato a restare alla Fiorentina fino alla fine della stagione per poi passare in un'altra big italiana ... calciomercato.it