Addio al musicista Danilo Pederini | Fondò la Contrada della Corte

Addio al musicista Danilo Pederini, figura di rilievo nella comunità di Quattro Castella. Fondò la Contrada della Corte, contribuendo in modo significativo alla vita culturale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la storia sociale e musicale del territorio. Quattro Castella perde uno dei protagonisti della sua storia sociale e culturale degli ultimi decenni.

Quattro Castella perde uno dei protagonisti della sua storia sociale e culturale degli ultimi decenni. Nella giornata di ieri è infatti scomparso, per cause naturali, all’età di 80 anni, Danilo Pederini, figura di primo piano nell’ambito delle celebrazioni matildiche e noto strumentista e insegnante di musica. Formatosi presso il Conservatorio di Parma, Pederini è stato anche docente presso l’omologo istituto di Ferrara per alcuni anni, prima di dedicarsi in pianta stabile alla sua attività di musicista quale professore d’orchestra, nel ruolo di trombonista, dapprima al teatro Regio di Torino e poi al Comunale di Bologna, dove ha suonato sino ai primi anni 2000, prima di andare in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

