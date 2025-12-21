Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giorgio Rumignani, ex calciatore e allenatore: aveva 86 anni. È morto a Jesolo dopo una lunga malattia. Nella sua lunga carriera, prima come calciatore e poi come allenatore, ha lasciato un segno importante soprattutto in serie B e serie C. Di ruolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Addio a mister Giorgio Rumignani: allenò il Foggia nel 2005

Leggi anche: Addio a Carlo Ricchetti: con il Foggia conquistò la serie B nel 1989

Leggi anche: Giovanni Galeone è morto, addio al ‘Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Addio a Giorgio Rumignani, ex allenatore e giocatore della Samb: aveva 86 anni - Si è spento a 86 anni Giorgio Rumignani nella sua abitazione di Lignano Sabbiadoro. msn.com