Addio a mister Giorgio Rumignani | allenò il Foggia nel 2005
Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giorgio Rumignani, ex calciatore e allenatore: aveva 86 anni. È morto a Jesolo dopo una lunga malattia. Nella sua lunga carriera, prima come calciatore e poi come allenatore, ha lasciato un segno importante soprattutto in serie B e serie C. Di ruolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
