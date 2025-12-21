Adamant vittoria d’obbligo e poi sarà mercato

Adamant affronta oggi la sfida con Jesi, un momento importante nella stagione della squadra. La società ha evidenziato la delicatezza del momento e ha anticipato che da domani si delineeranno le strategie future. La vittoria di oggi rappresenta un obiettivo imprescindibile, poiché sarà determinante per il proseguo del campionato e per il mercato.

La partita di oggi con Jesi segna uno spartiacque nella stagione dell’ Adamant. A ribadirlo è la società, che ieri mattina ha sottolineato il momento delicato vissuto dalla squadra, anticipando quelle che saranno le mosse a partire dalla giornata di domani. Che si vinca o che si perda, in ogni caso, si è determinati ad aggiustare un organico che attualmente non sta performando come ci si attendeva. "Il nostro campionato sin qui si può dividere in due – spiega il vicepresidente Paolo Piazzi –, le prime otto partite dove abbiamo giocato un buon basket recriminando pure per le sconfitte contro le corazzate Livorno e Caserta, e le successive otto nelle quali c’è stata un’involuzione preoccupante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

