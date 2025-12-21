Achille Polonara racconta la malattia | Dopo il coma non riconoscevo i miei figli
Bologna, 21 dicembre 2025 – La partita più difficile, lontano dal campo. Un’altra dura battaglia, portata a termine da quel gigante di 2.05 metri con gli occhi di un azzurro penetrante che per due volte, senza la palla a spicchi tra le mani è stato chiamato a lottare. Polonara ringrazia la donatrice di midollo dopo il trapianto e il coma: “Grazie a lei sono ancora qui. È quasi un miracolo” La testimonianza. Achille Polonara, ex Virtus Bologna, a ‘Verissimo’ ricorda i giorni della malattia che a maggio scorso lo ha colpito costringendolo a un lungo periodo di cure e perfino al coma. Un risveglio e inizialmente il vuoto: “Dopo il coma non ricordavo i miei figli – racconta nel programma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
