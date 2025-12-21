Accuse di maltrattamenti indagato il sindaco di Cervia
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, 44 anni, è indagato dalla Procura di Ravenna per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale è in corso una separazione. I magistrati avevano chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta, ritenendo i fatti contestati di natura episodica e valutando anche il comportamento successivo dell’indagato. La Procura starebbe comunque valutando un ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. La decisione del giudice. Secondo quanto riportato da diverse testate locali, il gip del Tribunale di Ravenna ha escluso, allo stato attuale, la necessità di una misura cautelare detentiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
