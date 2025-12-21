Accusato di spaccio estorsione e incendio | il Riesame annulla il sequestro di 90 mila euro

Il tribunale del Riesame ha deciso di annullare il sequestro di 90 mila euro eseguito nei confronti di un trentenne di Sciacca, arrestato recentemente per reati che includono spaccio, estorsione e incendio. La decisione si basa su un'analisi delle prove e delle circostanze del caso. La vicenda evidenzia le complessità legate alle indagini e alle procedure giudiziarie in questi contesti. Accusato di spaccio, estorsione e incendio: il Riesame annulla il

Il tribunale del Riesame ha disposto la revoca del sequestro di 90 mila euro eseguito a carico di un trentenne di Sciacca arrestato nelle scorse settimane per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il denaro era stato scoperto durante una perquisizione in un locale nella sua disponibilità, dove.

