Accordo con le aziende sanitarie Mezzo milione per i dipendenti

Le rappresentanze dei sindacati Nursing Up e Nursind nelle aziende sanitarie ferraresi hanno raggiunto un accordo con le istituzioni, garantendo un investimento di mezzo milione di euro destinato ai dipendenti. I rappresentanti Giovanni Pregnolato e Raffaele Ferioli hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto attraverso la contrattazione integrativa, considerandolo un passo importante per il settore. Accordo con le aziende sanitarie. Mezzo milione per i dipendenti.

I sindacati degli infermieri Nursing Up e Nursind, per voce dei loro rappresentanti nelle due aziende sanitarie ferraresi, Giovanni Pregnolato e Raffaele Ferioli, esprimono "notevole soddisfazione" per il risultato raggiunto con la contrattazione integrativa. "Nonostante gli scorsi mesi siano stati contraddistinti da lunghi momenti di stagnazione della trattativa e di scarsa disponibilità da parte aziendale nel raggiungere quello che dovrebbe essere un obiettivo condiviso – affermano i sindacalisti – grazie a costante impegno e dedizione è stato possibile ridefinire e migliorare le trattative con un ' up-grade economico ' in favore dei lavoratori, che non fatichiamo a definire storico".

