Accoltella una donna e poi si uccide dramma a Cava de’ Tirreni La 40enne è gravissima
Salerno, 21 dicembre 2025 – Ha provato a ucciderla poi si è buttato dalla finestra. È Cava de’ Tirreni stavolta il teatro dell’ennesimo tentato femminicidio. Qui intorno alle 16.30 un 40enne ha accoltellato una sua coetanea e poi si è suicidato, gettandosi nel vuoto. È morto sul colpo mentre la donna è in condizioni gravissime. Secondo quanto filtra, i due non erano conviventi. Sulla drammatica vicenda, ancora tutta da chiarire indagano i carabinieri del Reperto Territoriale di Nocera Inferiore. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
