Accoltella la compagna che muore in ospedale e si suicida lanciandosi dal balcone E' successo nel Salernitano

E’ morta la 40enne accoltellata questo pomeriggio a Cava dè Tirreni, nel Salernitano, da un uomo che poi si è lanciato dalla finestra, uccidendosi. La conferma arriva dal sindaco di Cava dè Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, traccia la dinamica della tragedia. «Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove. 🔗 Leggi su Feedpress.me

