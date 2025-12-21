accoltella gravemente una donna e poi si suicida

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Un 40enne ha accoltellato una donna sua coetanea, gettandosi successivamente dalla finestra. L’ uomo è deceduto sul colpo, mentre la vittima è in gravissime condizioni. I soggetti non sono conviventi. Sul caso procedono i carabinieri del Reperto Territoriale di Nocera Inferiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

