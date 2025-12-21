Tragedia nel Salernitano. A Cava de' Tirreni un 40enne ha accoltellato una donna e poi si è lanciato dalla finestra dell'abitazione morendo sul colpo.La tragediaSecondo le prime ricostruzioni l'uomo ha colpito la compagna, sua coetanea, con un'arma da taglio. Subito dopo l'accoltellamento. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Accoltella e uccide la fidanzata, poi si lancia dalla finestra: morto sul colpo

Leggi anche: Accoltella e uccide la fidanzata, poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpo. Lite in casa finisce in tragedia

Leggi anche: Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella a morte la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne uccide la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo - Con un coltello da cucina ha accoltellato prima la mamma della compagna, poi ha ucciso la fidanzata e poi si è lanciato nel vuoto, togliendosi ... msn.com