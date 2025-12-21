Accoltella donnasi suicida | lei è morta

18.30 Dramma a Cava de' Tirreni, nel Salernitano. Un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna, anche lei 40enne, per poi gettarsi dalla finestra dell'abitazione Ancora da chiarire se i due stavano ancora insieme oppure si erano lasciati L'uomo è deceduto sul colpo a seguito della caduta, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d'urgenza in ospedale dove è morta. Secondo le prime informazioni, non convivevano.I Carabinieri di Nocera Inferiore hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

