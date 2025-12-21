Accadde oggi | 21 dicembre per i Maya è la fine del mondo

Il 21 dicembre 2012, secondo la profezia Maya, sarebbe dovuta avvenire la fine del mondo. Questa previsione suscitò un diffuso allarme e preoccupazione tra molte persone, alimentando discussioni e timori infondati. La data rappresenta ancora oggi un episodio interessante per comprendere come credenze e credulità possano influenzare il comportamento collettivo. Accadde oggi: 21 dicembre, per i Maya è la fine del mondo.

Una profezia che apportò un vero e proprio isterismo collettivo La profezia Maya, che affermava che il 21 dicembre 2012 sarebbe finito il mondo, apportò un vero e proprio isterismo collettivo. Secondo una profezia mediatica, infatti, la Terra avrebbe dovuto essere distrutta .

