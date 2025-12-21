Abbandono scolastico e carenze formative | Catania in pole position seconda Palermo e terza Napoli

Secondo un’analisi condotta da Openpolis su giovani e periferie, Catania, Palermo e Napoli risultano le città in cui il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce si manifesta con maggiore intensità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Riforma del sistema di valutazione in Trentino: carenze formative colmate in seconda e quarta superiore, novità sulla condotta e sui progetti civici. SLIDE

Leggi anche: Gp del Brasile di F1, Norris conquista la pole position. Leclerc parte in terza fila

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Catania e Palermo, abbandono scolastico: è emergenza - Nel capoluogo etneo il fenomeno raggiunge livelli critici, con il 26,5% di abbandoni precoci, il dato più alto tra le 14 città metropolitane italiane. livesicilia.it

Nelle periferie del Sud cresce il disagio socio-economico: le disuguaglianze territoriali pesano sulla condizione dei giovani - Le disuguaglianze territoriali pesano sulla condizione educativa dei più giovani secondo il rapporto “Giovani e periferie”, realizzato da "Con i bambini" e Fondazione Openpolis, . ilsicilia.it