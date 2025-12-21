Abbandono scolastico e carenze formative | Catania in pole position seconda Palermo e terza Napoli
Secondo un’analisi condotta da Openpolis su giovani e periferie, Catania, Palermo e Napoli risultano le città in cui il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce si manifesta con maggiore intensità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Catania e Palermo, abbandono scolastico: è emergenza - Nel capoluogo etneo il fenomeno raggiunge livelli critici, con il 26,5% di abbandoni precoci, il dato più alto tra le 14 città metropolitane italiane. livesicilia.it
Nelle periferie del Sud cresce il disagio socio-economico: le disuguaglianze territoriali pesano sulla condizione dei giovani - Le disuguaglianze territoriali pesano sulla condizione educativa dei più giovani secondo il rapporto “Giovani e periferie”, realizzato da "Con i bambini" e Fondazione Openpolis, . ilsicilia.it
Studenti a rischio abbandono, il Ministero stanzia altri 32 milioni di euro per la secondaria, Anief: ok supporto alla lotta alla dispersione, ora agire su obbligo scolastico ... - Continua l’impegno dell’Amministrazione centrale contro la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica: il Ministro Giuseppe Valditara ha appena firmato un decreto che ... orizzontescuola.it
Povertà sociale e abbandono scolastico: le più alte percentuali nelle periferie di Catania e Palermo - facebook.com facebook
