Abbandona pneumatici | multa e patente sospesa

Dal 2023, sono state introdotte nuove sanzioni per chi abbandona pneumatici e altri rifiuti lungo le strade. Queste misure prevedono multe e la sospensione della patente di guida, al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e tutelare l’ambiente. Le prime applicazioni del nuovo regime evidenziano l’importanza di rispettare le normative in materia di gestione dei rifiuti. Abbandona pneumatici: multa e patente sospesa.

Prime applicazioni del nuovo regime di sanzioni accessorie per la condotta di abbandono di rifiuti effettuata mediante mezzi di trasporto. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Paganico in servizio di controllo del territorio in Comune di Civitella Paganico, in località ’Cerrone’, hanno notato un veicolo ad uso civile che trasportava sul sedile del passeggero alcuni pneumatici. Il veicolo, ad un certo punto, si è fermato a bordo strada e il conducente ha scaricato gli pneumatici usati gettandoli nel bosco. La pattuglia è quindi intervenuta identificando il responsabile del gesto illecito applicando – oltre alle sanzioni già previste per l’abbandono di rifiuti –, anche la sospensione della patente di guida per il conducente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbandona pneumatici: multa e patente sospesa Leggi anche: Guida senza l'inserimento della tessera tachigrafica: multa e patente sospesa per un camionista Leggi anche: Il ciclista Gaviria guida ubriaco a Monaco: patente sospesa e 5.000 euro di multa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Abbandona pneumatici: multa e patente sospesa; Scarica pneumatici nel bosco dalla sua auto: multa e patente sospesa; Beccato mentre scarica pneumatici nel bosco: oltre alla multa scatta il ritiro della patente; Catania, beccato a scaricare gomme 8 ore dopo la bonifica: patente già ritirata per lo stesso reato. Abbandona pneumatici esausti in un bosco: beccato dai Carabinieri, patente sospesa - I Carabinieri Forestale hanno scoperto una persona che ha abbandonato pneumatici esausti in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com

Colto in flagrante mentre scarica pneomatici nel bosco: scatta la sospensione della patente - Si tratta della prima applicazione del nuovo regime sanzionatorio, pensato per colpire chi abbandona rifiuti utilizzando mezzi di trasporto, e che si aggiunge alle sanzioni di natura penale. corrieredimaremma.it

Abbandona pneumatici in via Calliope poche ore dopo la bonifica: individuato e denunciato - Nuovo episodio di inciviltà ambientale a via Calliope: un uomo abbandona decine di pneumatici dopo la bonifica. msn.com

Abbandona pneumatici poche ore dopo la bonifica in via Calliope: denunciato un 52enne x.com

L’uomo è stato sorpreso mentre abbandonava gomme usate in una zona boschiva. Oltre alla multa, scatta la sospensione della patente per oltre quattro mesi #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook

