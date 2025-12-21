Questa notte diverse Superstar della WWE hanno preso parte all’evento della AAA: Guerra de Titanes, tra queste anche Ethan Page attuale campione nordamericano di NXT e campione mixed tag team della AAA assieme a Chelsea Green. Per lui c’è stata addirittura l’occasione di aggiungere una terza cintura poichè ha sfidato El Hijo de Dr. Wagner Jr. per il Latin American Championship, in quello che è stato un rematch di Halloween Havoc in cui in palio c’era stato il North American Championship e la vittoria era andata a Page. Mr. Iguana per la legalità. Ancora una volta è stato uno scontro molto duro tra El Hijo de Dr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA/WWE: Ethan “3 belts” Page per un instante, ma l’arbitro fa ripartire il match grazie a Mr. Iguana

Leggi anche: WWE: Ethan Page sorpreso da Mr Iguana nella sua auto, match ufficiale per Deadline

Leggi anche: AAA: Nulla da fare per Iguana e Lola Vice. A Alianzas trionfano Chelsea Green & Ethan Page

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

WWE Stars Capture AAA Mixed Tag Team Titles - The Canadian duo first teamed up on WWE NXT earlier this year, forming a strong partnership that quickly ... sports.yahoo.com

Ethan Page Beats AAA's Mr. Iguana, Keeps WWE NXT Men's North American Title At Deadline - Ethan Page is still "WWE NXT" Men's North American Champion after a successful title defense against AAA's Mr. msn.com

Chelsea Green & Ethan Page Escape WWE NXT Gold Rush With AAA Mixed Tag Titles - Women's United States Champion Chelsea Green and Men's North American Champion Ethan Page are still AAA Mixed Tag Team Champions after defeating Joe Hendry and Thea Hail during night one of "WWE NXT ... wrestlinginc.com

Je'Von Evans decide di sfruttare la sua chance titolata contro il "Ruler di NXT", Tony D'Angelo attacca a sorpresa Ethan Page e molto altro nella sconvolgente notte di WWE NXT! Scopri i risultati tinyurl.com/74cz5xcr Rivivi le emozioni dello show on demand - facebook.com facebook