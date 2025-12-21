a taurianova inaugurata la nuova sede del partito democratico

Si è svolta oggi a Taurianova l’inaugurazione della nuova sede del Partito Democratico, al termine del congresso del circolo “W. Schepis”, che nei giorni scorsi ha eletto Enzo Borgese nuovo segretario cittadino.L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, con la presenza di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

