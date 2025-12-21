A Sperongia di Morfasso l' albero di Natale con i trattori
Albero di Natale con macchine agricole al campo sportivo parrocchiale di Sperongia, nel comune di Morfasso. Gli agricoltori arrivati da tutte le frazioni del Comune si sono radunati con i trattori per creare l’albero di Natale con le luci dei mezzi agricoli.Ritrovo alle 15, presso il campo, dove. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
