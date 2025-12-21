A Sperongia di Morfasso il primo albero di Natale con i trattori
Primo albero di Natale con macchine agricole al campo sportivo parrocchiale di Sperongia, nel comune di Morfasso. Gli agricoltori arrivati da tutte le frazioni del Comune si sono radunati con i trattori per creare l’albero di Natale con le luci dei mezzi agricoli.Ritrovo alle 15, presso il campo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
