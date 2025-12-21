A Salerno nasce FabLabcom | una bottega di comunità dove l’artigianato diventa dono relazione e futuro

Nel cuore del centro storico di Salerno, in Piazza Sedile di Portarotese, ha aperto le sue porte un nuovo spazio di comunità che prende il nome di FabLab.com, dedicato alla creatività artigianale e pensato come luogo di incontro, scambio culturale e partecipazione attiva. Un’apertura che arriva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - A Salerno nasce "FabLab.com": una bottega di comunità dove l’artigianato diventa dono, relazione e futuro

Leggi anche: Pollica, nasce il primo ospedale di comunità dell’ASL Salerno

Leggi anche: Nasce “Energia al Futuro”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile di Arezzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A Salerno nasce "FabLab.com": una bottega di comunità dove l’artigianato diventa dono, relazione e futuro - n Piazza Sedile di Portarotese, arriva uno spazio dedicato alla creatività artigianale, all’innovazione sociale e ad oggetti che raccontano storie di mani, tradizione e inclusione ... salernotoday.it