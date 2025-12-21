A Salerno nasce FabLabcom | una bottega di comunità dove l’artigianato diventa dono relazione e futuro
Nel cuore del centro storico di Salerno, in Piazza Sedile di Portarotese, ha aperto le sue porte un nuovo spazio di comunità che prende il nome di FabLab.com, dedicato alla creatività artigianale e pensato come luogo di incontro, scambio culturale e partecipazione attiva. Un’apertura che arriva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Pollica, nasce il primo ospedale di comunità dell’ASL Salerno
Leggi anche: Nasce “Energia al Futuro”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile di Arezzo
A Salerno nasce "FabLab.com": una bottega di comunità dove l’artigianato diventa dono, relazione e futuro - n Piazza Sedile di Portarotese, arriva uno spazio dedicato alla creatività artigianale, all’innovazione sociale e ad oggetti che raccontano storie di mani, tradizione e inclusione ... salernotoday.it
SVOLTA AL RUGGI: CON UNISA NASCE LA CARDIOCHIRURGIA UNIVERSITARIA Al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno cambia la geografia della : con una delibera firmata dal Direttore Generale Ciro Verdoliva - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.