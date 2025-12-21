A Pollutri il concerto di Natale del coro folk La Fontana - Città di Cupello

Lunedì 22 dicembre, alle ore 19, al centro polifunzionale “Paolo Pepe” di Pollutri, in largo della Madonna, concerto di Natale del coro folk "La Fontana" - Città di Cupello. Il Natale rappresentato nella musica, capace di creare raccoglimento, condivisione e un senso profondo di comunità.Una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

