Vincenzo Calafiore 21 Dicembre 2025 “ perché tu possa immaginare quanto sarebbe bello se, per noi viaggiatori, alla fine di ogni viaggio ci fosse qualcuno ad attenderci, un padre, una madre, un amico, capace di prenderci per mano e di trovare assieme il segno che porta alla meta. E magari immaginare, inventarsi e con quel pensiero posarci con la leggerezza di una sola parola, amiamoci. Questa davvero sarebbe meraviglioso, sarebbe più dolce il viaggio, qualunque viaggio. E la vita, la nostra vita, non farebbe male, ma la si potrebbe amare, sfiorarla e toccarla e solo alla fine capire che non avendolo fatto abbiamo perso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Oriente

Leggi anche: Medio Oriente, Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano"

Leggi anche: Un medio oriente formato Trump

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Turandot. Oriente misterioso ma non troppo; Passaggi ad Oriente. Alterità e pluralismo; Un corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa per uno sviluppo sostenibile: quale ruolo per l'Italia; Siria crocevia del Medio Oriente antico: un convegno a Torino.

Bignami (FdI) al Pd: In Medio Oriente mettete il velo perché vi vergognate di essere italiani - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it