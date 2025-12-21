A Furci c' è il Vicolo dei desideri per dare vita ed essere parte di un' opera d' arte

Archeoclub d’Italia, sede di Furci orgnaizza l'iniziativa “Il Vicolo dei desideri”, un’opera collettiva che nasce dal gesto di una comunitàNel centro storico di Furci, un vicolo si trasforma nuovamente in uno spazio di possibilità, ascolto e immaginazione condivisa. Una pratica di arte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

