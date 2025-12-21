Esistono due modi per analizzare la Russia e i suoi obiettivi strategici. Il primo è quello di rimanere immersi nella propaganda ed è sempre fuorviante. Quella europea continua a dipingere Putin come un nuovo imperatore pronto ad attaccare il Vecchio Continente. E ogni giorno inonda i media con annunci angoscianti. Il governo tedesco lascia filtrare sulla stampa “un piano segreto” di 1200 pagine che prevede l’impiego di 800mila soldati dando per scontato un attacco di Mosca entro il 2029. Il ministro degli Esteri europeo Kallas continua ad ammonire: “Prepariamoci alla guerra” e si annunciano piano di riarmo miliardari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - A cosa mirano davvero la Russia (e Trump)

Leggi anche: La pace di Trump e la sacca di Pokrovsk: ecco cosa succede davvero tra Ucraina e Russia

Leggi anche: Crosetto shock, Trump tratta la pace in Europa: “Ecco cosa penso davvero”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ucraina, il piano di pace Usa: rafforzamento delle «forze armate di Kiev» e rinuncia all'adesione alla Nato.

Cosa sono davvero gli asset russi (e perché l'Europa rischia su di loro) - Una guida ai miliardi russi immobilizzati in Europa: dove si trovano, perché non possono essere confiscati, come l’Ue ne usa già i proventi e quale scelta cruciale attende i leader in questo Consiglio ... ilfoglio.it