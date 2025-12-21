A Codigoro nuovo corso di Scienze Applicate
A Codigoro, l’offerta formativa si amplia con l’introduzione dell’indirizzo di Scienze Applicate al Polo Scolastico
Si arricchisce l’offerta formativa al Polo Scolastico "Guido Monaco di Pomposa" di Codigoro, perchè dal prossimo anno partirà l’indirizzo di Scienze Applicate. Lo annuncia la consigliera regionale Marcella Zappaterra, definendolo "un investimento concreto sul futuro del Basso Ferrarese ". Col decreto emesso venerdì scorso, l’Ufficio scolastico regionale ha ufficializzato l’avvio, a partire dal prossimo settembre, del nuovo indirizzo che amplia la già ricca offerta sottolinea la consigliera regionale Zappaterra, delegata dal presidente Michele de Pascale per l’Area interna del Basso Ferrarese, che le scorse settimane aveva presentato un’interpellanza in Regione per sostenere l’attivazione di questo nuovo percorso formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Nuovo percorso formativo a scuola, ok a Scienze applicate: "Si comincia dal 2026/2027"
Leggi anche: Forte richiesta di attivare l’indirizzo di Scienze applicate, istanza del Pd in Regione
A Codigoro nuovo corso di Scienze Applicate; Nuovo percorso formativo a scuola, ok a Scienze applicate: Si comincia dal 2026/2027; Al Guido Monaco di Pomposa di Codigoro parte Scienze Applicate; Nuovo percorso formativo a scuola ok a Scienze applicate | Si comincia dal 2026 2027.
UniFortunato,iscrizioni nuovo corso di laurea in Scienze Motorie - L'Università telematica 'Giustino Fortunato' amplia la propria offerta formativa con l'attivazione, a partire dall'anno accademico 2025/2026, del nuovo Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie ... ansa.it
Ed eccoci qua' al pranzo di fine anno Aido Codigoro ...per noi non e' stato un anno facile ,abbiamo dovuto continuare nonostante i grandi problemi che ci sono stati in primis il nostro Presidente Fausto che ci ha lasciati ma che ci guarda con affetto da lassu', pe - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.