a codigoro nuovo corso di scienze applicate

A Codigoro, l’offerta formativa si amplia con l’introduzione dell’indirizzo di Scienze Applicate al Polo Scolastico

Si arricchisce l’offerta formativa al Polo Scolastico "Guido Monaco di Pomposa" di Codigoro, perchè dal prossimo anno partirà l’indirizzo di Scienze Applicate. Lo annuncia la consigliera regionale Marcella Zappaterra, definendolo "un investimento concreto sul futuro del Basso Ferrarese ". Col decreto emesso venerdì scorso, l’Ufficio scolastico regionale ha ufficializzato l’avvio, a partire dal prossimo settembre, del nuovo indirizzo che amplia la già ricca offerta sottolinea la consigliera regionale Zappaterra, delegata dal presidente Michele de Pascale per l’Area interna del Basso Ferrarese, che le scorse settimane aveva presentato un’interpellanza in Regione per sostenere l’attivazione di questo nuovo percorso formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

